Campe-Lehrer müssen an Grundschulen aushelfen

Die Personalratsvorsitzende Christiane Kreitz schlägt im Gespräch mit dem TAH Alarm.

Holzminden (18.08.17). Unterrichtsausfall an den Grundschulen. Die Order aus Hannover, Lehrerstunden abzuordnen – „zunächst war die Solidarität der Kollegen sehr groß“, erklärt Christiane Kreitz, die Personalratsvorsitzende des Campe-Gymnasiums Holzminden. Doch jetzt schlägt sie Alarm: 70 Lehrerstunden pro Woche muss das Campe abordnen, weitere 30 werden wohl noch folgen. Das hat Folgen: Kurse müssen zusammengelegt, die Stundenzahl in einzelnen Fächern gekürzt werden. Sport in der Neunten findet gar nicht mehr statt. Und der Förderunterricht im Gymnasium ist ganz gestrichen. (bs)

