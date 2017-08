„Menschen laufen schreiend die Straße runter“

Christoph Streicher und Freundin Vanessa Vogt.

Barcelona/Holzminden (18.08.17). Nach dem schrecklichen Terroranschlag in Barcelona war auch die TAH-Redaktion in Sorge, immerhin lebt der ehemalige TAH-Mitarbeiter und „Barcelona-Korrespondent“ Christoph Streicher in der spanischen Großstadt. Seit viereinhalb Jahren wohnen der 29-Jährige und seine Freundin Vanessa Vogt nur zwei Gehminuten von den „Las Ramblas“ entfernt. Beide sind wohlauf. Für den TAH hat Christoph Streicher die Situation vor Ort analysiert. (ue/cst)

Lesen Sie mehr im TAH vom 19.08.17