Zielgerichtet und Zukunftsweisend

Im Beisein von Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke übereicht Gemeindebrandmeister Andreas Damrau (links) den Zündschlüssel für die neue Drehleiter an Ortsbrandmeister Gerald Gömann.

Bodenwerder (18.08.17). Mit den Worten „Alles nimmt ein gutes Ende“ eröffnete Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke die Feierstunde zur offiziellen Übergabe der neuen Drehleiter an die Ortsfeuerwehr Bodenwerder. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Verwaltung, der obersten Feuerwehrführung, sowie weiterer Hilfsdienste und der Wirtschaft hatten sich dazu am Feuerwehrheim in der Ernst- Reuther-Straße eingefunden. Und es war schier unmöglich, dabei den neuen Star der Bodenwerderaner Feuerwehr zu übersehen. (jbo)

