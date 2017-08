Holzmindener über 60 wählen den neuen Seniorenrat: Kandidatinnen gesucht!

Gewählt wurde der erste Seniorenrat 2013 im Foyer der Stadthalle Holzminden.

Holzminden (18.08.17). Am 15. November sind alle Holzmindener über 60 Jahre aufgerufen, den zweiten Seniorenrat zu wählen. Wer mitwählen will, muss die Wahlunterlagen bei der anfordern. Noch gesucht werden kandidaten, besonders aber Kandidatinnen –, die sich kreativ und engagiert für die Belange der älteren Bürger in Holzminden und den Sollingortschaften einsetzen wollen. (spe)

