Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kreis Höxter (20.08.17). Im Rahmen von Verkehrskontrollen sind im Kreis Höxter mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss angetroffen worden. Am Freitagabend wurde in Borgentreich der 25-jährige Fahrer eines Pkw Kia angehalten, in Höxter musste ein 35-jähriger Audi-Fahrer sein Auto stehen lassen. In der Nacht zu Sonntag war es ein 34-jähriger Mofa-Fahrer, der in Scherfede kontrolliert wurde. Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, nachdem ihnen Blutproben entnommen waren. (tah)