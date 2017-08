Stadtoldebdorfer Schlacht im Schlamm

Keine Angst vor Schlamm und Dreck durften die Teilnehmenden beim Xletix-Hindernislauf haben.

Stadtoldendorf (19.08.17) Angenehme Temperaturen, anhaltender Sonnenschein und trotzdem waren die Teilnehmer des XLETIX-Hindernislaufes gestern klitsch nass im Stadtoldendorfer Mammut Park. Bei steilen Hügeln und glitschigen Böden ließ es sich kaum verhindern mit dem Gesicht voraus im Schlamm zu versinken. Dennoch waren die rund 6.000 Teilnehmenden nicht zu stoppen, so dass alle bis an ihre Grenzen gingen. In ähnlicher Form ging dann noch der Muddy Angel Run am zweiten Tag über die Bühne (tp).

Mehr dazu im TAH vom 21.08.17