Dank Luthers Cashes Coins sammeln

Pastor Bode und Dirk Papenberg von der Volksbank Weserbergland als Sponsor übergeben einen der letzten Coins.

Holzminden (20.08.17). Es war einmal, vor 500 Jahren, da machten sich weit über 95 Schatzsucher auf Spurensuche. Dabei kamen sie einem gewissen Martin Luther auf die Schliche und übersetzten seine Schätze in nur wenigen Stunden in die Logbücher des Geocachings. So verbreiteten sie sich rasant, die Leute munkelten, sogar schneller als die Reformation. So oder so ähnlich wird man im Jahr 2517 vom Reformationsjubiläum 2017 in Holzminden sprechen. Aus Einbeck, Göttingen, Ostwestfalen, ja sogar dem Ruhrgebiet, sind Menschen angereist, um dem Geocaching-Event an der Lutherkirche Holzminden, dem „Fest der Begegnung“, beizuwohnen. Sie alle vereint die Leidenschaft am Geocachen und der Spaß an einer Schatzsuche durch den Landkreis Holzminden, auf die man sich seit Oktober 2016 zum Thema Luther und Reformation begeben kann. (lea)

