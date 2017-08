„Happy-Hooping“ bei Regen und Matsch

Stadtoldendorf (20.08.17). Eigentlich sind „Hooper“ durchweg wetterfest und überaus hartnäckig, wenn es um ihre Leidenschaft geht. Doch die dritte Auflage des „Hoop- Dance-Festivals“ im Hooptal bei Stadtoldendorf litt in diesem Jahr extrem unter den wechselhaften Wetterbedin-gungen. Viele Veranstaltungsabläufe mussten geändert werden, einige Workshop-Teilnehmer reisten sogar vorzeitig ab. Dennoch zeigten sich die Organisatoren am Rande der großen Gala-Show am Sonnabendabend zufrieden. (jbo)

