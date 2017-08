Holzminden: 31-Jähriger auf offener Straße zusammengeschlagen

Holzminden (21.08.17). Bereits am Donnerstag, 10. August, kam es kurz nach Mitternacht auf der Allersheimer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 31-jähriger Mann erheblich verletzt wurde. Jetzt sucht die Polizei Zeugen!

Die Polizei in Holzminden wurde in dieser Nacht um 0.17 Uhr über die Kooperative Regionalleitstelle Weserbergland in Hameln darüber informiert, dass in der Allersheimer Straße bei der Aral-Tankstelle eine verletzte, blutverschmierte Person sitzen würde. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Holzminden traf auf einen 31-jährigen Mann aus Mainz. Der Mann wies insbesondere im Gesichtsbereich erhebliche Verletzungen auf. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Holzmindener Krankenhaus.

Der Verletzte machte zusammen mit einem Zeugen nachfolgende Angaben zum Sachverhalt: demnach hatte er als Bundeswehrsoldat kräftig seine Beförderung gefeiert. Auf der Allersheimer Straße kam es zu einer Begegnung mit einer bis zu sechsköpfigen Männergruppe, die plötzlich auftauchte und offenbar Streit suchte. Während des anfänglich verbalen Streits begannen zwei Personen aus dieser Gruppe, auf den 31-Jährigen einzuschlagen. Die Männer liefen anschließend in Richtung McDonald‘s davon. Eine sofortige Fahndung nach den Schlägern verlief erfolglos.

Ein Zeuge beschrieb die flüchtigen Täter wie folgt: 19 bis 25 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, normale Statur, keine besonderen Auffälligkeiten (Narben, Tätowierungen), südländisches Erscheinungsbild, normal gekleidet.

Die Polizei Holzminden ermittelt gegen die Täter wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Verletzungen des Opfers waren so erheblich, dass eine Verlegung und stationäre Behandlung in einem Bundeswehrkrankenhaus notwendig wurde. Zur Ergreifung der Täter suchen die Ermittler noch weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 05531/958-0 mit dem Polizeikommissariat Holzminden in Verbindung zu setzen.