Lauf gegen das Vergessen

Thomas Knackstedt aus Delligsen (rechts) hat am Mauerweglauf teilgenommen.

Delligsen/Berlin (22.08.17). Jedes Jahr im August treffen sich etwa 300 Einzelläufer und 100 Staffeln, um beim Berliner Mauerweglauf zu starten. Der Lauf soll an die Menschen erinnern, die an der Berliner Mauer gestorben sind, weil sie frei sein wollten. Es geht auf dem Mauerweg einmal um das ehemalige Westberlin. Das sind 161 Kilometer auf einer der abwechslungsreichsten Strecken, die es für Laufsporttreibende im Ultrabereich gibt. Von brodelnder Großstadtmetropole bis zur Landschaftsidylle wird alles geboten. Man kann den Lauf allein, als Zweier-, Vierer-, oder Zehner-Staffel laufen. Thomas Knackstedt vom Delligser Lauftreff ist letztes Jahr das erste Mal in Berlin, als Mitglied einer Vierer-Staffel gestartet. Für ihn war das der emotionalste Lauf des Jahres. Somit war klar, dass auch 2017 ein Start Pflicht war. Zusammen mit drei Freunden aus Berlin wurde das Unterfangen in einer Vierer-Staffel angegangen. Von 42 Vierer-Staffeln war diese Staffel mit 240 Gesamtlebensjahren die älteste auf der Strecke. Dorit Liberti lief die ersten 34 Kilometer vom Friedrich-Ludwig Jahn Sportpark bis zum Ruderclub Oberhavel in Hennigsdorf im strömenden Regen. Nach 3:32 Stunden wechselte sie auf Thomas Knackstedt. Der lief die 37 Kilometer bis zum Schloss Sarcow in 2:56 Stunden. Dort übernahm Erich Kluwe. Seine 31 Kilometer waren nach 3:03 Stunden am Sportplatz Teltow zu Ende. Die Schlussetappe von 59 Kilometern lief Friedel Liberti in 6:15 Stunden. Am Ende bedeutete das einen hervorragenden zwölften Platz bei den Vierer-Staffeln, in einer Zeit von 15:46 Stunden. Die vier Läufer konnten ihre anvisierten Laufzeiten auf der Strecke alle klar unterbieten. Der Mauerweglauf ist einzigartig. Dort, wo die Teilung der westlichen Welt statt-fand, laufen heute Menschen gemeinsam gegen das Vergessen. Auch 2018 wird sich der Delligser Thomas Knackstedt den Start für den Mauerweglauf in Berlin vornehmen. (r)