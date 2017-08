Fußball und Spielen ohne Grenzen

Auch die Jüngsten aus der Sportlerfamilie hatten bei den Spielen viel Spaß.

Lütgenade/Warbsen (21.08.17). Dem Regen zum Trotz ging es beim FC Herta am Wochenende sportlich und fröhlich zu. Der Verein hatte zum Sportfest eingeladen, bot Fußball und ein „Spiel ohne Grenzen“. Beim„Spiel ohne Grenzen“ traten die Teams mit je fünf Mitgliedern in den Disziplinen Reifenparcours, Frisbee-Staffel, Montagsmaler, Hula-Hoop-Kette, Kronkorken schätzen und Golf-Schaukel gegeneinander an. Die Teams waren alle gut drauf, trotzten dem Nieselregen und hatten, wie auch die Zuschauer, sichtlich Spaß. Das Spiel „Auf‘m Schlauch“ mussten alle Teams zum Abschluss nacheinander absolvieren. Mit Helm und Handschuhen hieß es, auf einem zusammen gekuppelten Feuerwehrschlauch in möglichst kurzer Zeit eine vorgegebene Strecke zu überwinden. Als Sieger des Wettkampfes ging das Lütgenader „Himmelfahrtskommando“ hervor. Allen Teams konnten dank der Sponsoren nette Preise überreicht weden. Bei Spießbraten, Leckereien vom Grill und frisch gezapftem Allersheimer wurden noch ein paar Stündchen nett zusammen gesessen. Der Sonntag stand wie immer im Zeichen der Kinder und Familien. Vormittags fand bei strahlendem Sonnerschein der 3. Forstbachtal-Cup für E-Junioren statt. (tah)

