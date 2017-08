Kampagne „Move for Dementia“

Laden am 3. September ein zur Aktion „Move für Dementia“ in Höxter und Steinheim: (von links) Jan-Philipp Krawinkel (Der Paritätische Kreis Höxter), Anja Lücke (Geschäftsführung Netzwerk Pflege im Kreis Höxter), Claudia Mühlenhoff (Lebenshilfe Brakel) und Karola Schmidt (Quartiersmanagerin Steinheim).

Kreis Höxter (21.08.17). Das Netzwerk Pflege im Kreis Höxter beteiligt sich am 3. September an der bundesweiten Aktionskampagne „Move for Dementia“. Ziel ist es, Menschen mit Demenzerkrankungen noch stärker in die Gesellschaft zu integrieren. Unter dem Motto „Jung und Alt bewegt sich für ein Leben mit Demenz in der Gemeinschaft“ finden an dem Tag in Höxter und Steinheim verschiedene Aktionen für alle Altersgruppen statt. Unterstützt und koordiniert werden die Veranstaltungen von der Arbeitsgruppe Demenz des Netzwerks Pflege im Kreis Höxter. (tah)

