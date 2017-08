„Crew“ gibt Zusatzkonzert beim Marktsommer

Holzminden (22.08.17). Aufgrund der großen Nachfrage wird das Duo „Crew“ am Sonnabend, 26. August, ab 19.30 Uhr im Rahmen der Marktsommer-Reihe ein Zusatzkonzert auf dem Marktplatz in Holzminden geben.„Auf dem Marktplatz zu spielen macht immer großen Spaß, und das Publikum dort ist fantastisch“, so Helge Megerle. „Wir werden das Programm variieren, so dass Leute, die uns zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen hören, auch auf ihre Kosten kommen.“ Um den einen oder anderen Klassiker werden die beiden Musiker Helge Megerle und Hansi Mantel zwar nicht herumkommen, aber wenn das Wetter mitspielt ist alles gerichtet für einen schönen Abend auf dem malerischen Marktplatz.