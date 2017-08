Technik, Spiel und Spannung

Auf Geschick aber auch auf Schnelligkeit kam es beim Kuppeln an.

Merxhausen (22.08.17). Er fand zum 27. Mal statt, der Dreikampf der Jugendfeuerwehr Merxhausen und so mancher Betreuer der Jugendfeuerwehrtrupps konnte sich noch gut an die Zeit erinnern, als er selbst noch als Jugendlicher dabei war. Ähnlicher, aber nicht gleich, waren auch die zu lösenden Aufgaben in drei Kategorien – den feuerwehrtechnischen Übungen, dem Geländelauf und dem Geschicklichkeitsparcours. (rcl)

