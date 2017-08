Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim?

Bad Gandersheim (23.08.17). Die Stadt Bad Gandersheim will sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2022 bewerben, hat dazu einen Bürgerentscheid ausgeschrieben und erhält bereits im Vorfeld die Unterstützung des Landkreises Northeim. Die Stadt Bad Gandersheim geht davon aus, dass mit einer Landesgartenschau eine wichtige Initialzündung für eine Belebung sowie wirtschaftliche Stärkung von Bad Gandersheim und darüber hinaus erreicht werden kann.

„Ich teile das Ansinnen der Stadt Bad Gandersheim ausdrücklich“, hebt Landrätin Astrid Klinkert-Kittel hervor und ergänzt, dass nach dem Wunsch des Northeimer Kreisausschusses im Rahmen der Landesgartenschau 2022 auch dezentrale Projekte im gesamten Kreisgebiet initiiert werden sollten.

Über eine ideelle Unterstützung hinaus hat der Kreisausschuss eine finanzielle Abfederung etwaiger Defizite durch den Landkreis in Aussicht gestellt. Vorstellen könnte sich der Kreisausschuss demnach eine 50-prozentige Defizitbeteiligung, die jedoch auf maximal 500.000 Euro gedeckelt werden soll.

Sollte das Bürgervotum am 24. September eine Mehrheit für die Bewerbung ergeben, wird der Kreistag voraussichtlich am 20.Oktober eine abschließende Entscheidung treffen. „Ich bin zuversichtlich, dass das Innenministerium die finanzielle Absicherung nach der Kreistagsentscheidung zeitnah genehmigen würde“, so Landrätin Klinkert-Kittel.