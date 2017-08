Rücksichtsloser Raser

Bad Pyrmont (23.08.17). Einen rücksichtslosen Lastwagenfahrer haben zwei Zeuginnen beobachtet – und die Polizei eingeschaltet. Am Dienstag gegen 14.15 Uhr, wurde der Wagen der beiden 21 und 22 Jahre alte Zeuginnen auf der Landesstraße 431 zwischen Emmerthal und Hämelschenburg von einem tschechischen Sattelzug überholt. Eigentlich hätte der Sattelzug dort nur 60 km/h fahren dürfen. Seiner schnellen Fahrt setzte er später auf der L 429, im Bad Pyrmonter Ortsteil Thal, die Krone auf, als er innerorts, direkt vor einer Kurve, erneut zwei Pkw überholte. Die umsichtigen Zeuginnen hatten bereits in Amelgatzen über Notruf die Polizei verständigt und die Beifahrerin hatte das unverantwortliche Fahrmanöver in Thal mit einer Kamera aufgenommen.

Die Polizei fand den Sattelzug auf der Bahnhofstraße in Bad Pyrmont, wo er entladen werden sollte. Ein Beamter des Einsatz- und Streifendienstes wertete dort die Daten des Fahrtenschreibers der Zugmaschine aus. Dort war unmissverständlich dokumentiert: Der Fahrzeugführer, ein 27-jähriger Mann aus der tschechischen Republik, hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei dem Überholmanöver in Thal um 34 km/h überschritten. Da der Mann unglaubliches Glück hatte und ihm während seines Überholmanövers kein Fahrzeug entgegen kam, bleibt es rechtlich bei dem reinen Geschwindigkeitsverstoß. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bußgeldstelle wurde eine Sicherheitsleistung von 200 Euro, plus Gebühren, erhoben.