Deutz-Willi legt den Endspurt hin

Daumen hoch bei der Abfahrt! Deutz-Willi kehrt jetzt zurück.

Lauenförde (23.08.17). Seit über zwei Wochen ist Deutz-Willi schon wieder in Deutschland. Aber erst jetzt legt er den Endspurt hin: Am Sonntag, 27. August, ist um 11 Uhr vor Winfried Langners Haus in Lauenförde ein großer Empfang geplant. Viele von denen, die ihn am 20. Mai an dieser Stelle auf seine große Reise nach St. Petersburg verabschiedet und ihm die ganze Zeit über die Daumen gedrückt haben, werden dann sicher wieder vor Ort sein, um den rüstigen 81-Jährigen herzlich zu begrüßen. (rei)

