Kreisliga-Nachholspiel in Dielmissen

Der VfL Dielmissen hat heute die SG Wesertal zu Gast.

Dielmissen (24.08.17). „Ich erwarte eine gut gestaffelte Defensive, die es zu knacken gilt“, sagt Michael Ahlers, Trainer des VfL Dielmissen mit Blick auf das bevorstehende Nachholspiel der Fußball-Kreisliga. Wenn sich am heutigen Donnerstag, 18.30 Uhr, der VfL Dielmissen und die SG Wesertal gegenüberstehen, wird die Tagesform eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

„Wir müssen versuchen, schneller und genauer zu spielen als in den letzten Begegnungen, damit wir besser in die Räume kommen, um den Abschluss zu suchen. Nach dem glücklichen Sieg in Lenne wollen wir zu Hause nachlegen, sonst war der Erfolg im Sandkuhlenstadion nichts wert“, sagt Ahlers. Ihm werden aber Sertan Selcuk mit Mittelhandbruch und der gut aufgelegte Tim Rückemann nicht zur Verfügung stehen.

Mit argen Personalsorgen reisen die Gäste an. Verletzungsbedingt fallen Bennett Schmitz, Constantin Meier und Christopher Räker aus. Jan Meier und Trainer Carsten Möhlmann, der aus der Not heraus beim Pokalspiel mitwirken musste, haben sich ebenfalls verletzt. Ob beide beim wieder erstarkten VfL Dielmissen auflaufen können, steht derzeit noch nicht fest. Tim Kluth und Maximilian Zach sind allerdings wieder einsatzbereicht und freuen sich auf das Spiel. „Trotz der Personalnot wollen wir natürlich versuchen, die Punkte einzufahren“, sagt SG-Sprecher Jürgen Grabs. (ue)