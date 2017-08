Kreis Holzminden: Eine Ölspur nach der anderen…

Die Feuerwehr musste die Ölspur abbinden.

Kreis Holzminden (24.08.17). „Einsatz Ölspur“ – diesen Alarm musste die Leitstelle in Hameln in den letzten zwei Tagen gleich mehrfach auslösen. Sowohl in Holzminden, als auch in Bodenwerder, Bevern und Wangelnstedt waren deshalb Feuerwehrleute im Einsatz. Und das Ölspur dabei nicht gleich Ölspur bedeuten muss, haben auch alle vier Wehren erfahren…

Los ging es am Mittwoch um kurz nach 9 Uhr in Bodenwerder. In Der Voglerstraße war ein Benzinkanister umgefallen. Weil der Verursacher selbst keine Möglichkeit hatte, das Benzin abzubinden, rief er die Feuerwehr. Am Mittwochnachmittag, gegen Viertel nach drei, gab es dann Alarm für die Feuerwehr Wangelnstedt. „Pkw qualmt, Öl tritt aus“ hieß es. Auch dieser Einsatz auf der Landesstraße 546 zwischen Wangelnstedt und Lüthorst konnte schnell abgearbeitet werden.

Außergewöhnlicher war der Einsatz ein paar Stunden später in Bevern. Gegen 23 Uhr lief die Meldung „Verunreinigung durch Milch auf der Straße“ über die Funkalarmempfänger der Beveraner Feuerwehr. Die sorgte dann recht schnell dafür, dass die Milch von der Breslauer Straße auch wieder verschwand.

Ein Ölfilterwechsel und eine nicht richtig angezogene Schraube sorgten dann kurz nach 12 Uhr am Donnerstag für einen Einsatz des Holzmindener Alarmfahrers. Ein Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug gerade aus der Werkstatt gekommen war und bei einem Discounter in der Kopernikusstraße in Holzminden einkaufen wollte, bemerkte plötzlich, dass Öl aus dem Motor und Richtung Kanalisation lief. Ein Fall für die Feuerwehr, entschied die Polizei. Der Eintritt in die Kanalisation konnte verhindert, das Motoröl abgebunden werden. Der Wagen allerdings musste abgeschleppt werden. (bs)