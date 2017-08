Paderborn: Auf dem Flug nach Las Palmas in Paris gestrandet

Paderborn (24.08.17). Sie wollten eigentlich nach Las Palmas. Doch jetzt sitzen rund 180 Flugpassagiere, die am Mittwoch in Paderborn gestartet sind, in Paris fest. Die Maschine der Small Planet Airlines musste wegen technischer Probleme mit der Hydraulik zwischenlanden. Die Fluggesellschaft hat den Gestrandeten in einem Hotel in der Nähe des Pariser Flughafens Zimmer zur Verfügung gestellt. Der Weiterflug ist laut Small Planet Airlines jetzt für Freitag, 5 Uhr geplant. „Sicherheit geht vor“, entschuldigt sich die Fluggesellschaft auf ihrer Facebook-Seite. Durch den unplanmäßigen Zwischenstopp in Paris hatte sich zunächst auch der Rückflug von Las Palmas nach Paderborn verschoben.