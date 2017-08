SPD spricht sich für Grundschul-Neubau aus

Martin Gumpert (links), der auch der Arbeitsgruppe Grundschulen angehört, und Achim Burgstaller plädieren für einen neuen, zusätzlichen Grundschul-Standort.

Holzminden (24.08.17). „Wir hatten gehofft, dass alles schneller geht. Aber wir haben das Ziel vollkommen aus den Augen verloren und verlieren uns im Klein-Klein“, sagt Martin Gumpert, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Holzminden und ehemaliger Schulleiter. Gumpert und seine Fraktion sind unzufrieden mit der Effizienz der Arbeit der Arbeitsgruppe Grundschulen. Den kleinsten gemeinsamen Nenner dürfe man sich bei der Gestaltung der Grundschullandschaft der Zukunft in Holzminden nicht erlauben. Als erste Fraktion geht die SPD deshalb mit der klaren Aussage an die Öffentlichkeit: „Wir stehen dafür ein, eine neue Grundschule zu bauen und dies zeitnah anzuschieben“, bringt es Fraktionsmitglied Achim Burgstaller, selbst nicht Mitglied der Arbeitsgruppe, auf den Punkt. Um dafür keine Zeit zu verlieren, wolle man, so Martin Gumpert, „den Druck erhöhen, das Bewusstsein aller Beteiligten schärfen“. (spe)

