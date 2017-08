Trauer um einen engagierten Mitbürger

Wilhelm Weißenborn ist nach langer schwerer Krankheit gestorben.

Polle (24.08.17). In seinem weißen Kittel half er als Apotheker den Menschen, wieder gesund zu werden, im Anzug setzte er sich als Kommunalpolitiker für Gerechtigkeit und Solidarität ein, und als Mensch war er treusorgender Ehemann und Vater seiner Familie in Polle. Wilhelm Weißenborn, der am Sonnabend im Alter von 67 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist, hinterlässt eine große Lücke. In Polle und im Kreis Holzminden wird um den früheren stellvertretenden Bürgermeister von Polle, den stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister von Polle und stellvertretenden Landrat getrauert. (fhm)

