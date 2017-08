„Wies‘n-Zeit“ geht in die achte Runde

Freuen sich jetzt schon auf ihr Oktoberfest (von links): Christoph Missing (Erster Vorsitzender der Blaskapelle Lüchtringen), Julia Simon, Rainer und Marja Honervogt (Fleischerei) und Godehard Christoph (Zweiter Vorsitzender der Blaskapelle Lüchtringen).

Lüchtringen (24.08.17). Es ist wieder soweit: Am 16. September beginnen in Lüchtringen erneut zwei Tage voller scgwungvoller Musik, guter Laune und Bayern-Flair. Die Blaskapelle Lüchtringen lädt wieder zu dem großen Kultfest „Wies‘n-Zeit“ ein. Und es besteht durchaus Grund zur Vorfreude, denn für ein spannendes Programm ist auf jeden Fall gesorgt. Am Sonnabend geht es für die Besucher um 19 Uhr ins Festzelt am Schützenhaus, und die steigende Bilanz der letzten Jahre zeigt, dass die Prognose von 1.200 oder mehr Gästen durchaus nicht zu hoch gesteckt ist – es werden vor allem auch viele junge Leute erwartet. (de)

