Meier-Mahlert erzielt das goldene Tor

Wesertals Kapitän Tim Kluth (rechts) ist schneller als der Dielmisser Florian Kortys.

Dielmissen (24.08.17). Auf der einen Seite saßen die Spieler der SG Wesertal – mit hängenden Köpfen, die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Auf der anderen Seite freuten sich die Spieler des VfL Dielmissen. Gerade war das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga zu Ende gegangen, der Gastgeber hatte 1:0 gewonnen. Mark Meier-Mahlert hatte das Tor des Abends erzielt. Und während die Dielmisser auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen bleiben, hat die SG die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert. Aber am Ende waren sich auch alle einig, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen, wäre es in Ordnung gewesen. „Wir nehmen die Punkte natürlich gern mit, aber die SG hätte in der Gesamtabrechnung sicherlich einen Punkt verdient gehabt“, meinte VfL-Trainer Michael Ahlers zur Begegnung. Beide Seiten lieferten sich kein hochklassiges Spiel, aber auch keinen Grottenkick. Die SG Wesertal agierte zurückhaltend aus einer sicher gestaffelten Abwehr heraus, die nichts anbrennen ließ, der VfL Dielmissen hatte somit einen leichten Vorteil, aber in der Zusammenfassung der ersten Halbzeit war das 0:0 von A bis Z gerechtfertigt. Hochkarätige Chancen besaßen beide Seiten zunächst nicht. Im zweiten Durchgang gehörte die erste Viertelstunde dem Platzherren. Mark Meier-Mahlert wurde schön freigespielt und ließ sich aus gut 14 Metern von halblinks nicht zweimal Bitten und vollstreckte zum 1:0 (52.). In der Folge hämmerte Alexander Jachmann zunächst einen Freistoß an den Pfosten (60.). Nur eine Minute später traf er aus 16 Metern wieder nur das Aluminium. Das wirkte wie ein Weckruf auf die SG Wesertal, die nun das Heft in die Hand nahm und deutlich mehr vom Spiel besaß und dem Ausgleich näher war als der VfL dem 2:0. Aufregung dann in der 85. Minute, als der Wesertaler Benjamin Mai der Meinung war, ein Freistoß sei bereits ausgeführt, er sich den Balls schnappte und ins Tor schoß. Das sah Schiri Schünemann aber anders und ließ den Freistoß nochmal ausführen. In der Schlussphase rettete SG-Torwart Patrick Ochslast nochmal in einer 1:1-Situation gegen Meier-Mahlert, was am Ende aber auch keine Punkte mehr einbrachte. „Hätten wir aus einer unsere Chancen ein Tor gemacht, hätten wir heute einen durdchaus verdienten Punkt mitgenommen“, kommentierte ein sichtlich enttäuschter SG-Trainer Carsten Möhlmann das Ergebnis.

VfL Dielmissen: Weber – Kortys, Kremer, Garhof, Jachmann, Müller, Meier-Mahlert, Krause, Warnecke, Vasel, Jayasuriya.

SG Wesertal: Ochslast, Möhlmann, Rabbe, Harmann, Kluth, Haas, Mai, Meier, Tuma, Penno, Argentiero (ue)