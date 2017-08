Prävention, was gibt es im Landkreis Holzminden?

Kreis Holzminden (25.08.17). Was wissen Sie über die Präventionsangebote im Landkreis Holzminden? Am Donnerstag, 7. September , ab 17.30 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, sich zu informieren. In der Homburg-Schule in Stadtoldendorf findet eine Veranstaltung des Landkreises Holzminden zum Thema Präventionsarbeit statt.

Bis etwa 18.30 Uhr besteht die Gelegenheit, sich in einem Wandelgang am Stand der Polizei Holzminden zu den Themen Sicherheit für ältere Menschen, Cybermobbing und Verkehrssicherheit zu informieren. Zur Verkehrssicherheit wird sich auch die Verkehrswacht Weserbergland präsentieren. In Zusammenarbeit mit der Polizei Holzminden hat das Seniorenservicebüro Sicherheitsberater für Senioren ausgebildet. Sie werden sich ebenfalls vorstellen.

Der Präventionsrat Eschershausen-Stadtoldendorf wird an einem Stand über seine Arbeit berichten. Der Weiße Ring Holzminden ist präsent. Die KVHS mit ihrem Angebote PACE wird ebenfalls vor Ort sein. Und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Holzminden wird ihre Arbeit zum Thema „Häusliche Gewalt“ präsentieren.

Ab etwa 18.30 Uhr wird Landrätin Angela Schürzeberg die zukünftige Arbeit des Landkreis-Präventionsrates vorstellen. Im Anschluss daran wird Frederick Groeger-Roth vom Landespräventionsrat Niedersachsen darstellen, wie und dass Präventionsarbeit wirksam gelingen kann. Ganz praktisch wird es dann, wenn Marco Hansmann und Alfred Sauer vom Polizeikommissariat Holzminden über Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Senioren berichten.

Wer dort ebenfalls seine Präventionsarbeit vorstellen will (Meldung bitte bis zum 30. August) oder Interesse hat, an der Veranstaltung teilzunehmen, melde sich bitte unter buero-landraetin@landkreis-holzminden.de oder 05531/707213.