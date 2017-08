„Es ist durch und durch professionell“

Auf dem Foto zu sehen stehend von links: Jens Klingemann (Mode- und Sporthaus Klingemann), Jörg Albers (Sparkasse Höxter), Hans-Jürgen Nolte (AOK Nordwest) und Friedhelm Michels (Mode-und Sporthaus Klingemann).

Höxter (25.08.17). Am Freitag, 15. September, startet um 18 Uhr zum vierten Mal der Firmenlauf in Höxter. Der Rundkurs beträgt dabei insgesamt rund fünf Kilometer und führt unter anderem durch die Höxteraner Innenstadt. Teilnahmeberechtigt sind Beschäftigte aus Firmen aller Branchen und Verwaltungen, die das Mindestalter von 15 Jahren erreicht haben. Vorgeschrieben sind jedoch Firmenteams aus drei Personen oder Einzelläufer. Die Veranstalter sind dabei erneut die AOK Nordwest (Regionaldirektion Paderborn) und das Mode-Sporthaus Klingemann, welche zusätzlich von der Sparkasse Höxter unterstützt werden. „Wir freuen uns wieder sehr, diesen Firmenlauf zu unterstützen. Es ist immer wieder eine schöne Sache. Mittlerweile ist alles auch durch und durch professionell, da zum Beispiel die Zeitnahme elektronisch über einen Chip, der am Fuß befestigt wird, erfolgt“, verriet Jens Klingemann, Geschäftsführer des Mode-Sporthauses Klingemann. Derweil seien bereits 39 Teams namentlich angemeldet und 47 weitere hätten einen Startplatz reserviert, sagte Hans-Jürgen Nolte von der AOK Nordwest. Außerdem seien bereits 33 Einzelläufer angemeldet, so dass man insgesamt schon mit über 300 Teilnehmern rechne. Dennoch wirbt man seitens der Veranstalter für weitere Anmeldung und das schnell, wie möglich. Die Anmeldung ist noch bis zum 5. September un nur online unter www.aok-firmenlauf.de möglich. Eine Nachmeldungen nach Anmeldeschluss sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Abschließend erwähnte Mitorganisator Jens Klingemann noch den guten Zweck, den der Firmenlauf beinhaltet: „Alle Einnahmen werden wie immer gespendet und gehen in diesem Jahr an die örtlichen Kindertagesstätten“. (tp)