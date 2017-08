„Sie fragen uns Löcher in den Bauch“

Dr. Henning Grastorf schart seine Schützlinge Natalia Balshova, Wladimir Hrynevich, Dimar Karukin und Ivan Rudy um sich.

Holzminden (25.08.17). „In Weißrussland gibt es keine Berge“, antwortet Natalia Balshova auf die Frage, was sie in Holzminden besonders beeindruckt hat. Und es gibt große Geschäfte und frische Luft, fügt Dimar Karukin hinzu. Vor allen Dingen aber gibt es in der kleinen Kreisstadt ein Krankenhaus, das medizinisch hervorragend ausgestattet ist – und das seit nunmehr elf Jahren Medizinstudenten aus Weißrussland die Möglichkeit gibt, hier ihr Praktikum zu absolvieren, das sie im Zuge ihres Studiums ableisten müssen. Vier angehende Ärzte sind es auch diesmal, die am OP-Tisch gestanden, Patienten betreut und viel gelernt haben. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 26.08.17