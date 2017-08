Stolzes Ergebnis für 66 Absolventen der Sozialen Arbeit

Die HAWK-Absolventen der Sozialen Arbeit können stolz sein nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums in Holzminden.

Holzminden (25.08.17). Es ist ein super Ergebnis! Die 66 Bachelor- und Masterabsolventen des Studiengangs Soziale Arbeit der HAWK in Holzminden haben es geschafft. Hinter den Bachelor- und Masterabsolventen liegen insgesamt drei beziehungsweise zwei Jahre Studienzeit in Holzminden. Jetzt haben sie die notwendigen Kompetenzen, um in das abwechslungsreiche Berufsfeld der Sozialen Arbeit zu starten. Zu ihrer Verabschiedung fand im Lichthof der HAWK am Donnerstagabend eine Feierstunde statt.

