Bahnunfall bei Bevern: Mehr als 200 Einsatzkräfte üben den Ernstfall

Sehr realistisch wurde das Übungsszenario dargestellt

Bevern (26.08.17). Der Alarm kommt gegen 22.10 Uhr am Freitagabend: "Bahnunfall, Personenzug entgleist, mehrere Verletzte". Im Ernstfall eine Horrormeldung! Diesmal aber ist es eine großangelegte und seit einem Jahr akribisch ausgearbeitete Übung, die schließlich mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungsdienste und verschiedenen Hilfsorganisationen unter der Leitung von Beverns Ortsbrandmeister Christian Hesse fordert. 20 Verletzte und ein Toter an einem Bahnübergang oberhalb Beverns – das sieht das Übungsszenario vor, in dem ein Pkw verwickelt ist und ein Zug der Nordwestbahn. Die Retter, die zum Unfallort eilen, wissen zunächst nicht, dass es sich um eine Übung handelt. Sie müssen realistisch geschminkte Verletzte bergen, den sicheren Einsatz der Rettungstechnik üben, eine Verletztensammelstelle und einen Hubschrauberlandeplatz einrichten. Die Übung dauert bis spät in die Nacht. Die Bilanz, die die Übungsbeobachter schließlich ziehen können, ist positiv. (bs)

