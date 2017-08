Lüchtringen feiert sein erstes Hafenfest

Sie wagten sich in die Weser

Lüchtringen (26.08.17). Es ist ein gelungenes, ein gemütliches Dorffest: Lüchtringen feiert am Sonnabend sein erstes Hafenfest. Hervorgegangen ist es aus dem Weserschwimmen, für das sich in diesem Jahr mehr als 20 mutige Schwimmer in die mit 20 Grad doch recht kühle Weser wagen. Der Schnellste ist der erst 13-jährige Moritz Lens, der Erfahrendste Wilhelm Wehrmann mit 83 Jahren. Zum ersten Hafenfest hat der Fischereiverein Lüchtringen diesmal den Spielmannszug und die Blaskapelle Lüchtringen eingeladen. Und in der gemütlichen Open-Air-Hafenbar erklingt das Schifferklavier. (bs)

