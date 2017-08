Deutz-Willi ist wieder zu Hause!

Herzlicher Empfang für Deutz-Willi in Lauenförde

Lauenförde (27.08.17). Pünktlich um 11 Uhr ist Deutz-Willi mit Trecker Robert und Wohnwagen Schnecke am Sonntag wieder in Lauenförde eingetroffen. Und die Lauenförder mit Bürgermeister Tyrasa an der Spitze haben ihm einen herzlichen Empfang bereitet. Auf den letzten Kilometern wurde der Weitgereiste von den Treckerfreunden begleitet. "Irre" so kommentierte Deutz-Willi seine Tour nach St. Petersburg. 6.500 Kilometer liegen jetzt hinter ihm. Seine neuen Reisepläne verriet er noch nicht, erzählte aber viel von der Herzlichkeit, die ihm auf seiner Reise entgegengebracht wurde. Was ihn besonders betroffen und berührt hat: die Armut, die abseits der großen Straßen in Russland herrscht. (bs)