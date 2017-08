Mit Jan Kaschura und Felix Gömann siegen zwei Lokalmatadore

Start über die 22,6-Kilometer-Distanz.

Holzminden (28.08.17). Die 23. Auflage des Bültelaufes in Holzminden ist mit einer sehr guten Beteiligung zu Ende gegangen. 169 Starter gingen über die verschiedenen Distanzen an den Start. Hektisches Treiben herrschte im Liebistadion, da etliche Läufer – wohl dem guten Wetter geschuldet – erst am Veranstaltungstag meldeten. Jan Kaschura (RunArtists Holzminden; 35:32 Minuten) und Felix Gömann (Verein Altendorfer Schützen; 19:47 Minuten) siegten über die 10- beziehungsweise 5-Kilometer-Distanz, Dieter Weinholz (SV Brenkhausen/Bosseborn; 1:36,21 Stunden) beanspruchte den ersten Rang über die 22,6 Kilometer für sich. (ue)

