Stelldichein mit lautlosen Jägern

Spannende Exkursionen des NABU Holzminden zur 21. internationalen Batnight

Kreis Holzminden (27.08.17). Bereits zum 21. Mal fand an diesem Wochenende die internationale Batnight statt. Mittlerweile beteiligen sich weltweit über 35 Länder an dieser traditionell am letzten Augustwochenende stattfindenden Aktion. Ziel ist es dabei, die akrobatischen Flugkünstler näher kennen zu lernen und auf den Schutz ihrer Lebensräume aufmerksam zu machen. Auch der NABU Holzminden beteiligt sich seit vielen Jahren mit drei Veranstaltungen im Kreisgebiet an der Batnight. (jbo)

