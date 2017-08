Klanggewitter vor historischer Kulisse

Elbtonal Percussion begeistert in Bevern

Bevern (27.08.17). „Das „etc.“ in unserer Reihe Gitarre, Folk, etc. ist oft das ganz besondere“ so die Kulturreferentin des Landkreises, Dr. Katja Drews zu Beginn der Open-Air Veranstaltung im Innenhof des Weserrenaissanceschlosses Bevern am Freitagabend. Bereits zum dritten Mal konnte sie das international bekannte Schlagzeug- Ensemble Elbtonal Percussion aus Hamburg begrüßen und die vier begnadeten Musiker lieferten erneut ein spektakuläres Klanggewitter vor der historischen Kulisse des Beveraner Schlosses ab. (jbo)

Lesen Sie mehr im TAH vom 28.08.