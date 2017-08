Neue Haltestellen zum Schuljahresbeginn

Die Schüler werden zum Schuljahresbeginn mit neuen Haltestellen „begrüßt“.

Höxter (28.08.17). Die bauausführende Firma Nolte hat die Arbeiten an den neuen Bushaltestellen am Schulzentrum in Höxter zeitgerecht abgeschlossen, so dass ab Mittwoch, 30. August, die Linien R21 (Höxter-Holzminden), HX4 (Höxter-Bödexen) und HX5 (Höxter-Lüchtringen) die neuen Haltestellen anfahren können. Die Haltestelle hinter dem inzwischen abgerissenen Gebäude „Lütmarser Straße 6“ ist somit außer Betrieb.

Eltern, deren Kinder eine der weiterführenden Schulen im Schulzentrum besuchen, sollten ihre Kinder über die Änderung informieren und darauf hinweisen, dass zukünftig die neuen Haltestellen vom Linienverkehr planmäßig angefahren werden.

Die Beschilderung der Haltestellen wird zunächst provisorisch erstellt. Die Linien R90 (Höxter-Vörden) und HX3 (Höxter-Bosseborn) fahren die neuen Haltestellen nicht an, sondern nutzen wie bisher die Haltestelle „Steinmühle“ vor der Sporthalle der Realschule.

Für die Linie 556 (Höxter-Fürstenberg) ist auf Grund der Einschränkungen für die Weserbrücke weiterhin die Ersatzhaltestelle am Floßplatz zu nutzen.

Die Montage der Wartehallen kann auf Grund technischer Probleme erst in der 36. Kalenderwoche erfolgen. Die Baumpflanzungen werden voraussichtlich in den Herbstferien durchgeführt.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der unmittelbare Haltestellenbereich ausschließlich für den Linienverkehr und als Zufahrt zu den Lehrerstellplätzen oder zu den dahinter liegenden Anliegergrundstücken freigegeben ist.

Weiterhin ist die Nutzung der direkten Zufahrt von der Lütmarser Straße nur für den Linienverkehr gestattet. Die entsprechende Beschilderung ist zu beachten.

Um einen planmäßigen Ablauf des Linienverkehrs an den Haltestellen im Schulzentrum zu gewährleisten, werden die Eltern gebeten, ihre Kinder nicht mit dem Pkw zum Schulzentrum zu fahren.

Auf den Stellplätzen entlang der neuen Asylunterkünfte ist während des Schulbetriebs das Parken ausschließlich den Mitarbeitern im Schulzentrum vorbehalten.

Die Arbeiten auf den unmittelbar an den neuen Haltestellenbereich angrenzenden Flächen sind noch nicht abgeschlossen, daher ist im Einmündungsbereich „An der Steinmühle“ weiterhin mit Baustellenverkehr zu rechnen.