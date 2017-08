Höxter: Erstklässler ab dem 31. August auf dem Weg zur Schule

Höxter (28.08.17). Ab dem 31. August ist es wieder soweit: 1208 "I-Dötzchen" stürmen voller Tatendrang die Schulen im Kreis Höxter. Für sie beginnt der Ernst des Lebens - allerdings nicht nur in der Schule, sondern auch im Straßenverkehr - also auf dem Weg zur Schule und von dort wieder nach Hause. Sie sind wie in der Schule die "Neuen" und müssen auch im Straßenverkehr lernen und angeleitet werden.

Damit auf dem Schulweg zu den Grundschulen im Kreis Höxter nichts "schief" geht, startet die Polizei im Kreis Höxter auch in diesem Jahr wieder Aktionen rund um die Sicherheit auf den Schulwegen. Polizeiliche Präsenz auf den Schulwegen und Hilfestellungen mit Aufklärung über mögliche Gefahrenfelder stehen dabei im Vordergrund, damit "I-Dötzchen" sicher und ohne Schaden zur Schule und auch wieder nach Hause kommen. Daneben werden in den ersten Wochen des neuen Schuljahres verstärkt Geschwindigkeitsmessungen, Überprüfungen zum richtigen Gebrauch von Rückhaltesystemen und Kindersitzen sowie besondere Bus- und Zweiradkontrollen im Schulverkehr durchgeführt. Im Jahr 2016 waren im Kreis Höxter zehn Schulwegunfälle im Straßenverkehr mit vier schwerverletzten und sechs leichtverletzten Schülerinnen und Schülern zu registrieren. Schulwegunfälle lassen sich vermeiden, wenn die "Kleinen" behutsam an die Gefahrenfelder des Straßenverkehrs herangeführt werden und den Erwachsenen deutlich ist, dass Kinder den Straßenverkehr anders als Erwachsene erleben und wahrnehmen. Das erfordert eine ständige Ansprache und (anfängliche) Begleitung durch die Eltern für ihre Kinder und eine besondere Rücksichtnahme, insbesondere der Fahrzeugführer, auf die "Kleinen". Dazu einige Tipps und Hinweise: Kinder erleben den Straßenverkehr anders als Erwachsene Viele Mütter und Väter glauben, ein schulpflichtiges Kind sei von vorneherein in der Lage, allein zur Schule gehen zu können. Tatsächlich aber sind Kinder dieser Altersgruppe im Straßenverkehr besonders gefährdet, da ihre Lebens- und Wahrnehmungswelt eine völlig andere ist als die der Erwachsenen. Zudem verfügen Kinder nur über begrenzte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dennoch legen sie als "I Dötzchen" mit Beginn der Schulzeit neue und schwierige Wege zurück und dies vielfach in der "Rushhour".