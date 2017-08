VfR Hehlen siegt, ist aber nicht zufrieden

Der Kirchbraker Lauren-Nikolas Busse (am Boden) kann den Hehlener Daniel Winnefeld nicht stoppen. Vorn: Yannik Ende.

Kreis Holzminden (29.08.17). In der Fußball-Kreisliga zeichnet sich an der Tabellenspitze der erwartete Zweikampf zwischen dem VfR Hehlen und der SG GoLüWa ab. Beide Teams sind nach dem vierten Spieltag noch ungeschlagen, genau wie der aber SV Holzminden II, der ein Spiel weniger bestritten hat.

TSV Kirchbrak II – VfR Hehlen 2:6 (1:1). „Mit dem Ergebnis und der Tabellenführung bin ich natürlich zufrieden, mit der Einstellung meiner Mannschaft nicht“, meinte Markus Wienecke, Trainer des VfR Hehlen zum Spiel. Gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner fand sein Team nie die spielerische Linie, auch wenn die TSV-Auswahl mit Mann und Maus vor dem eigenen Tor stand und verteidigte. Zur Halbzeit hagelte dann ein Riesendonnerwetter auf die VfR-Spieler nieder, es änderte sich aber nichts. So war Wienecke am Ende der Begegnung trotz des letztlich deutlichen Erfolges sauer. „Vom Spielbogen her war nicht erkennbar, welche Mannschaft der TSV da eigentlich ins Rennen schickt. Spielertrainer Cornelsen stand im Tor. Gegen so eine Elf hat keiner meiner Spieler Normalform erreicht, zudem haben wir uns eine nicht akzeptable Fehlpassquote erlaubt“. Tore: 1:0 Sebastian-Kurt Reinhardt (26.), 1:1 Jan Düsterwald (42.), 1:2 Benjamin-Benedikt Kruse (53.), 1:3 Benjamin-Benedikt Kruse (67.), 1:4 Benjamin-Benedikt Kruse (72.), 2:4 Lauren Busse (76.), 2:5 Jan Düsterwald (80.), 2:6 Alexander Lienig (89.).

SG Lenne/Wangelnstedt – SG GoLüWa 3:4 (2:2). Der Fehlstart für die SG Lenne ist perfekt. Nach vier Spielen steht noch kein Punkt auf der Habenseite. Im Heimspiel gegen die SG GoLüWa sollte sich das eigentlich ändern. Die Proske-Elf führte auch schon 2:0 durch Lukas Sagljada und Daniel Schlender. Bis zur Halbzeit konnte der Gast aber durch Can Fikri Yasar und Unsal Ucar ausgleichen. So wurden mit 2:2 die Seiten gewechselt. Der Platzherr wollte nach dem Pausentee die Entscheidung aber zunächst traf wieder die SG GoLüWa, und zwar zweimal. Fabian Oehme und Can Fikri Yasar erhöhten auf 4.2. Kurz vor Schluss konnte Erik Schaper zwar noch den 3:4-Anschluss erzielen, aber zum Sieg reichte es dann nicht mehr.

SG Heinade/Deensen II – TSV Ottenstein 0:4 (0:1). Der Erfolg war für die Gäste von der Hochebene alles andere als unverdient. Von Beginn an war der TSV das aktivere und bessere Team. Die neu gegründete SG kam offensiv so gut wie gar nicht in Tritt und folgerichtig brachte Jannik Hamann die Gäste in Führung (39.). In der zweiten Halbzeit sollte es für die SG nicht besser werden. So brachte sie sich durch fahrlässiges Verhalten und eklatante Fehler erneut das ein oder andere Mal in große Schwierigkeiten. Marvin Dröge schraubte das Ergebnis durch drei Tore auf 4:0 hoch. „Wir zahlen weiter viel Lehrgeld und müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten“, meinte SG-Sprecher Florian Ohrmann zum Spiel.

MTV Derental – MTV Bevern II 0:5 (0:3). Bereits nach 30 Sekunden ertönte der Elfmeterpfiff gegen die Hausherren. Der MTV Derental konnte sich aber von dem frühen Rückstand erholen und dem Gast Paroli bieten. Erst zwei schnelle Gegentreffer kurz vor der Pause brachten den Platzherren aus der Fassung und somit die frühe Vorentscheidung. Die zwei Treffer zum 5:0 waren nur noch Formsache. Tore: 0:1 Andreas Krummacker (1.), 0:2 Andreas Krummacker (37.), 0:3 Eugen Gilgenberg (42.), 0:4 Christian Kranz (61.), 0:5 Luca-Stephan Fenken (72.).

TSV Kaierde – SV Rühle 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Nico Schünemann (22.), 0:2 André Müller (52.), 0:3 Domenik Schünemann (60.).

VfB Negenborn – FC Hohe/Brökeln 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Robin Sporleder (60.), 2:0 Thomas Bastian (81.), 2:1 Fabian Gründel (89.).

SV Holzminden II – MTSV Eschershausen II 3:0 (0:0). Ein Spielbericht wurde nicht gemeldet. (ue)