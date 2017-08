Kinder-Musical „Tabaluga“ begeistert Publikum

Spontan wurde im voll besetzten Saal im Haus am Eberbach sogar getanzt.

Stadtoldendorf (28.08.17). Es beginnt mit einem eindrucksvollen Bild: Komplett in den grün-gelben Tabaluga-Farben stellen sich mehr als 60 Sänger, darunter viele Kinder, auf der Bühne im Haus am Eberbach in Stadtoldendorf auf. Der vielversprechende Auftakt für ein Projekt, das der Erwachsenen- und Kinderchor des Musik- und Kulturvereins zusammen mit allen anderen, die Lust hatten, auf die Beine gestellt hat – unter der musikalischen Leitung von Eckhard Thiel, der sich im Tabaluga-Outfit ans Klavier setzt.

Dann geht es los: Zwei Mädchen beginnen, „Tabaluga - Oder die Reise zur Vernunft“ zu erzählen, die Geschichte vom jungen Drachen Tabaluga, der von seinem Vater Tyrion losgeschickt wird, um vernünftig oder erwachsen zu werden. Die Kinder schaffen es, den Text bewusst betont vorzulesen. Und auch die Musikpassagen von Peter Maffays Rockmusical überzeugen den Saal vollkommen. (de)

