Die halbe Spendenmillion wird geknackt

Cheforganisator Helmut Duntemann ist mit den Vorbereitungen voll im Zeitplan.

Holzminden (28.08.17). Am Sonnabend, 23. September, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. September, von 9 bis 16 Uhr, findet beim Panzerpionierbataillon 1 in der Pionierkaserne am Solling mit Unterstützung des Bundeswehrdienstleistungzentrums Hannover die 19. Modellbauausstellung zu Gunsten der Deutschen KinderKrebshilfe statt. Mehr als 400 Modellbaufreunde aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich, und Belgien präsentieren den Besuchern zu Gunsten des guten Zwecks auf über 2.800 Quadratmetern Ausstellungsfläche weit über 30.000 Modelle in allen Maßstäben aus den Themenbereichen Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Figurenmalerei, Eisenbahn, Schiffe, Flugzeuge, Hubschrauber, RC-Modellbau, öffentliches Leben und Militärmodellbau. (spe)

