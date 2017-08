In Gedenken an Ausnahme-Pilotin: Angelika-Machinek-Weg auf dem Ith eingeweiht

Fluglehrer Riechert, Weggefährten und die Geschwister am neuen Angelika-Machinek-Weg.

Eschershausen/Ith (28.08.17). Es war bestes Flugwetter, als sich auf dem Ith am Ende der Bergseitenstraße eine Gruppe von Verwandten, Freunden und Interessierten eingefunden hatte, um einem Weg einen Namen zu geben. Einen Namen, der in der Welt der Segelfliegerei bestens bekannt ist und geachtet wird. „Dr. Angelika Machinek 1956-2006. Mehrfach national und international ausgezeichnete Segelfliegerin“, so heißt es nüchtern, unter dem neuen Straßenschild des Angelika-Machinek-Weges.

Dass diese Weltkarriere hier auf dem Ith begann, davon berichtete der Tägliche Anzeiger exklusiv im Herbst des vergangenen Jahres, als in Frankfurt ein Weg nach ihr benannt worden war. Nach Anregung eines TAH-Lesers wurde nun ein bisher namenloses Wegstück auf dem Ith nach der verstorbenen Ausnahme-Pilotin benannt. (rcl)

