Mineralien- und Fossilienfreunde Holzminden präsentieren in Heinade ihre Arbeit

Aus oft unscheinbaren Steinen entstehen ansehnliche Schmuckstücke.

Heinade (28.08.17). Wenn man an Fossilien, Mineralien oder gar Edelsteine denkt, dann kommen einem dazu eher die Regionen um Idar-Oberstein oder aber die Grube Messel in der Nähe von Darmstadt in den Sinn. Dass jedoch auch unsere heimische Region und das Weserbergland insgesamt durchaus beachtliche geologische Schätze zu bieten hat, davon konnte sich der TAH bei einem Treffen der Holzmindener Mineralien- und Fossilienfreunde in Heinade überzeugen. „Es ist ein großes Glück, Günter Twele in unserem Verein zu haben. So eine gut ausgestattete Werkstatt zur Bearbeitung von Mineralien findet man nicht überall“, so der erste Vorsitzende Dr. Jan Förstner bei einem der regelmäßigen Treffen im Hause ihres Vereinskollegen Günter Twele in Heinade. Hier werden die anfangs noch oft völlig unscheinbaren „Steine“ identifiziert, bearbeitet und anschließend zu wahren Schmuckstücken gestaltet. (jbo)



