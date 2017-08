Wo geht`s zur Karriere? Am Donnerstag im BiZ Hameln

Hameln (29.08.17). Für alle Menschen auf der Suche nach Ausbildung und Arbeit startet ab September die Veranstaltungsreihe „Donnerstags im BiZ“, mit der die Berufsberatung, die Arbeitsvermittlung und das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Hameln Wege in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zeigen. Immer donnerstags, in der Regel um 16 Uhr, sind im Gruppenraum des Berufsinformationszentrums Hameln (BiZ) in der Süntelstraße 6 in Hameln nicht nur Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben angesprochen, sondern auch Erwachsene. Jeder, der sich beruflich weiter entwickeln will, erhält Informationen zu ausgewählten Themen von ausgewiesenen Fachleuten. Zu erwarten sind praxisnahe Informationen zu Berufen, Studium, Bewerbung und Überbrückungsmöglichkeiten nach der Schule. Informiert wird zu ganz verschiedenen Berufen, unter anderem in Medizin und Pflege, im erzieherischen Bereich, bei Bundeswehr und Polizei. Völlig neu im Programm ist der ganztägige Aktionstag am 30. November 2017, an dem Arbeitgeber, (Fach-) Hochschulen und Universitäten unter dem Titel „MINT-heute die Zukunft entdecken“ Berufe in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik darstellen.

Andere Veranstaltungen beleuchten die Möglichkeiten des weiteren Schulbesuchs und von dualen Studiengängen in der Region. Die Finanzierung von Ausbildung und Studium und Überbrückungsmöglichkeiten nach der Schule im In- und Ausland runden das Spektrum ab. Und wer auf der Suche nach Ausbildung und Arbeit näheres über Testverfahren im Berufsleben wissen möchte, den informiert der Berufspsychologische Service der Arbeitsagentur Hameln unter der Überschrift „Test the Test“.

Das Frauen-Café „Was kann ich? Was will ich?“ bietet Frauen Talentmarketing für den Arbeitsmarkt. Die Veranstaltung „Hilfe für Helfer“ informiert alle diejenigen, die Flüchtlinge auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützen. Und wer vor dem Abschluss seines Berufslebens steht, für den halten zwei separate Veranstaltungen „Informationen rund um die Rente“ bereit. Insgesamt werden in der Reihe „Donnerstags im BiZ“ 25 Veranstaltungen bis April 2018 durchgeführt. Wieder mit dabei der Blockbuster, den sich alle Ausbildungs- und Studieninteressierten bereits jetzt vormerken sollten: „HIT - Der große Studien- und Berufstag der Weserbergland-Region“ am Donnerstag, 8. Februar, im Weserberglandzentrum und Theater Hameln.

Die Termine finden sich im Internet unter www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen und Bürger > Link „Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit“. Der Kalender „Donnerstags im BiZ“ mit allen Veranstaltungen liegt auch zum Mitnehmen bereit im BiZ, Süntelstraße 6, 31785 Hameln oder kann unter der Telefonnummer 05151/909-687 bestellt werden.