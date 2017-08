Beverungen: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Beverungen (29.08.17). Bei einem Unfall in Beverungen ist am Dienstagmorgen eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Kurz nach 10 Uhr war die 54-jährige Fahrschülerin mit einem Motorrad Yamaha die Straße Zum Osterfeld in Richtung Blankenauer Straße/B83. Der Pkw des Fahrschullehrers folgte dem Motorrad in Sichtweite. An der Einmündung zur Blankenauer Straße/B83 wollte die Motorradfahrerin nach links in Richtung Innenstadt abbiegen.

Dabei prallte das Motorrad aus unbekannten Gründen gegen eine kniehohe Betonmauer, die parallel zur Straße verläuft. Die Fahrerin wurde vom Motorrad geschleudert und zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach Behandlung durch einen Notarzt wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Göttingen geflogen. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden.

Die Ortsdurchfahrt musste für etwa 90 Minuten gesperrt werden.