Erfolgreiche Abendwettkämpfe der PSV-Athleten

Mit neun Athleten war der PSV Holzminden in Uslar am Start.

Holzminden (30.08.17). Auf der faulen Haut liegen die Leichtathleten des PSV Holzminden nicht. Die Trainingsabende dienstags und donnerstags, mit Treffpunkt 18 Uhr am Waldparkplatz Hohe Eiche werden bestens angenommen. So konnte es auch nicht anders sein, dass bei den Abendwettkämpfen an einem Wochentag im Uslarer Solling-Stadion neun PSV-Leichtathleten an den Start gingen. Zudem nahmen am selben Abend in Springe am Wisent-Run zwei PSVer teil. Aber auch am Wöhler-Lauf „Rund um die Aabachtalsperre“ in Bad Wünnenberg und beim Sievershäuser Waldlauf war der PSV vertreten. (red)

