Skateboardkreismeister kommen aus Stadtoldendorf

Sieger Steffen Neugebauer zeigt einen 360-Grad-Flip.

Stadtoldendorf (29.08.17). Im zehnten Jahr seines Bestehens fand bereits zum neuten Mal im Landkreis Holzminden ein Skateboardcontest in den Disziplinen „Game of Skate“, „Jam“ und „Miniramp“statt, der von Stefan Straßburg in Zusammenarbeit mit dem Verein „Rollkultur Weserbergland“, Step Holzminden und mit Unterstützung von Titus Hannover organisiert wurde.

Dieser Contest wurde als offene Kreismeisterschaft im Skateboarding des Landkreises Holzminden ausgetragen - offen, damit auch Skatern, die nicht im Landkreis leben, die Teilnahme ermöglicht wird. Kreismeister konnten allerdings nur Teilnehmer aus dem Landkreis Holzminden werden. Austragungsort war die kleine Sporthalle der Oberschule Stadtoldendorf, die seit Februar vom Verein „Rollkultur Weserbergland“ immer freitags von 19 bis 22 Uhr als Skatehalle zum Training genutzt wird. Sie bot mit ihrem flexiblen mobilen Rampenparcours einen angemessenen und wettersicheren Rahmen.

