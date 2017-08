„Kings of Floyd“ in der Stadthalle Holzminden

Die "Kings of Floyd" bieten ein spektakuläres Konzerterlebnis in Sound und Effekten.

Holzminden (30.08.17). „Kings of Floyd“ bieten eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Extraklasse, aufwendigem Stage-Design und einem großartigen Sound. 2017 ist die Tributeband „Kings of Floyd“ mit ihrer einmaligen Konzertshow in mehr als 48 Städten auf Tournee und macht am Freitag, 24. November, um 20 Uhr Station in der Stadthalle Holzminden. Der Vorverkauf für das spektakuläre Event läuft. Das Konzert ist bestuhlt. Am TAH-Schalter gibt es Eintrittskarten für TAH-Abonnenten stark vergünstigt. In dieser ABOplus-Aktion sparen sie in beiden Preiskategorien zehn Prozent auf den regulären Ticketpreis.

„Kings of Floyd“ wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rockbands aller Zeiten gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge mit zahlreichen Aufführungen in ganz Deutschland auf allen möglichen Bühnen und Festivals.

In einer famosen Live-Inszenierung bietet die Band eine wunderbare musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd, von „Meddle“ (1971) über „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“ bis zu „The Wall“ (1979) sowie einige andere Stücke wie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“. Mit musikalischer Extraklasse, hervorragendem Stage-Design und großartigem Sound begeistern „Kings of Floyd“ das Publikum und rufen die nahezu perfekte Illusion eines Pink-Floyd-Konzertes hervor.

Die überwältigende musikalische Energie der sieben Top-Class-Musiker machen die Kings of Floyd zu einem „Must See“, nicht nur für alle Rock-Enthusiasten und Pink-Floyd-Fans. Die Band spielt in der Besetzung mit Mark Gillespie (Gesang, Gitarre), Maurus Fischer (Gitarren), Jürgen Magdziak (Keyboards, Gesang), Berni Bovens (Drums), Lucy Wende (Gesang), Saxophon und Bass wechselnde Besetzung – unter anderen: Hans Maahn (Bass) und Bernd Winterschladen (Saxophon).

Karten gibt es im Vorverkauf beim Täglichen Anzeiger, über Eventim, ReserviX sowie alle öffentlichen Vorverkaufsstellen, unter anderem beim Stadtmarketing Holzminden am Markt. (spe)