Bei dieser Hitze: Hund im Auto eingeschlossen

Als die Alarmfahrer sich ans Werk machen wollen, taucht endlich der Hunde- und Autobesitzer auf, holt den Hund aus dem überhitzten Fahrgastraum.

Holzminden (30.08.17). Ein kleiner Mischlingshund in Nöten hat am Mittwochmorgen für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Und für eine Anzeige gegen den Besitzer, der seinen Hund nach Aussagen von Zeugen eine Stunde lang im Fahrzeug eingeschlossen hatte. Unglaublich: Der Auto- und Hundebesitzer zeigte sich uneinsichtig und beschimpfte auch noch die Polizei.

Um kurz nach 11 Uhr wurde die Feuerwehr Holzminden alarmiert. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Böntalstraße sei ein Hund in einem VW Jetta eingeschlossen, seit einer Stunde und das bei diesen Temperaturen. Mehr als 28 Grad zeigt da bereits das Thermometer. Mehrere Frauen, die auf dem Weg zum Einkauf waren, sind auf das Tier in dem roten Jetta aufmerksam geworden. Nur das Schiebedach und das Fenster an der Fahrerseite waren einen Spaltbreit geöffnet. „Wir haben mit dem Hund gesprochen, darauf geholfft, dass der Halter schnell wiederkommt“, berichtet eine Zeugin. Doch die Wartezeit wird immer länger. Zum Schluss ist es eine Stunde. „Wir hatten leider kein Handy dabei, sonst hätten wir die Polizei gerufen,“ erklärt die Zeugin. Das übernimmt dann eine weitere Zeugin, die auf dem Weg zum Einkaufsmarkt dazukommt.

Die Polizei ist schnell vor Ort. Die Versuche, die Autotür zu öffnen, scheitern, die Versuche, nachdem der Halter festgestellt ist, ihn zu ermitteln auch. Die Nachfragen bei Ärzten im Umkreis, die die Polizeibeamten ablaufen, ergeben nichts. Die Beamten entscheiden sich deshalb, die Feuerwehr zu alarmieren. Notfalls muss das Auto aufgebrochen werden…

Als die beiden Alarmfahrer sich ans Werk machen wollen, taucht endlich der Hunde- und Autobesitzer auf, holt den Hund endlich aus dem überhitzten Fahrgastraum. Gierig trinkt der kleine Mischling aus einem ihm hingestellten Behältnis das Wasser. Doch der ältere Mann ist nicht einsichtig, nein, er pöbelt die Polizeibeamten auch noch an, beleidigt sie. Nicht einmal, nicht zweimal – wiederholt.

Das wird Folgen haben: Gegen ihn wird Anzeige erstattet wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz – und wegen Beleidigung. (bs)