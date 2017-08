Rockoper „Faust“ abgesagt!

Holzminden (30.08.17). Die für Freitag, 1. September, geplanten Aufführungen der Rock-oper „Faust“ in der Stadthalle Holzminden finden nicht statt. Sowohl die Schülervorstellung um 11 Uhr als auch die Abendvorstellung um 20 Uhr wurden aus „logistischen und organisatorischen Gründen“ abgesagt, so die Stellungnahme von Manthey Event GmbH, auf Nachfrage des TAH. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. (de)