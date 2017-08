Almstedt fordert drei Punkte - Spitzenspiel verschoben

Der MTV Bevern, hier mit Kai Engelmann (rechts), muss gegen die SG Wesertal ran.

Bevern (30.08.17). Kaum Zeit zum Regenerieren bleibt der SG Wesertal in der Fußball-Kreisliga. Nach dem Spiel am letzten Donnerstag in Dielmissen (0:1) und dem Heimspiel gegen den FC Boffzen am Sonntag (0:2) steht für die Möhlmann-Elf am heutigen Donnerstag das dritte Spiel in sieben Tagen bevor. Zu Gast ist die SG beim MTV Bevern. Spielbeginn ist um 18.15 Uhr. „Wir wollen natürlich punkten, zumal es unser erstes Heimspiel in dieser Saison ist. Wir wollen unseren Fans die neu formierte und verjüngte Mannschaft präsentieren“, sagt MTV-Abteilungsleiter Manfred Almstedt mit Blick auf die Heimspielpremiere. Beim Training ist Trainer Werner Brennecke mit seinem Team hart ins Gericht gegangen und hat die Fehler und insbesondere die schlechte Leistung in der zweiten Halbzeit gegen den SCM Bodenwerder aufgearbeitet. „So etwas wird sich am Donnerstag nicht wiederholen“, verspricht Almstedt.Der SG Wesertal zollt Almstedt hingegen Respekt. Er sieht auf sein Team einen Gegner zukommen, der nach dem Aufstieg noch nicht in der Liga angekommen ist. „Trotzdem sollten wir sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil diese Mannschaft immer für eine Überraschung gut ist. Wenn dieses Team erstmal ins Spiel gekommen ist, wird es schwer sein, es zu schlagen“, sagt Almstedt weiter. Daher fordert er eine konzentrierte Leistung, nicht nur über 45 Minuten, sondern über die komplette Spielzeit, wie in Pegestorf. Für die SG Wesertal wird es langsam Zeit, die engagierte Leistung in Punkte umzuwandeln. „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die kämpferische Einstellung stimmt“, sagt SG-Sprecher Jürgen Grabs. Wo es zurzeit klemmt, das sei die Offensive. „Hier macht sich das Fehlen von Goalgetter Bennett Schmitz doch sehr bemerkbar“, sagt Grabs weiter. Wen Trainer Möhlmann ins Rennen schickt, wird sich erst kurzfristig am heutigen Abend entscheiden.

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga, FC Boffzen gegen denTSV Lenne, das am Sonnabend, 2. September, angesetzt war, ist auf Donnerstag, 8. September verlegt worden. (ue)