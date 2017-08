Einigkeit nach Beschimpfungen aus der Türkei

Lassen sich durch Beschimpfungen aus der Türkei nicht auseinanderbringen (von links): Johannes Schraps (SPD), Esin Özalp (Integrationsbeauftragte), Ute Michel (Grüne) und Michael Vietz (CDU).

Kreis Holzminden (30.08.17). Die Beschimpfungen des türkischen Präsidenten Erdogan lassen die Bundestagskandidaten im Kreis Holzminden und die Integrationsbeauftragte Esin Özalp enger zusammenrücken. Am Rande der DGB-Podiumsdiskussion in Holzminden besprach die türkischstämmige Integrationsbeauftragte die Vorwürfe aus der Türkei mit den Kandidaten von SPD, CDU und Grüne und stieß bei den Kandidaten Johannes Schraps, Michael Vietz und Ute Michel auf offene Ohren. Deren Parteien hatte der türkische Staatsschef als „Feinde der Türkei“ beschimpft. Bei ihrem spontanen Zusammentreffen im Altendorfer Hof, das Esin Özalp als „Zeichen der Freundschaft“ verstehen will, stellte sie die bisher gute Zusammenarbeit mit allen Parteien in den Mittelpunkt. „Erdogan kann seine Politik in der Türkei machen. Aber er soll uns hier in Ruhe lassen und sich nicht im Ausland einmischen“, meint die Stadtoldendorferin, die seit 1979 in Deutschland lebt und hier seit 2009 als Integrationsbeauftragte tätig ist. (nig)



